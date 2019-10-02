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المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد 3 قلائد ذهبية بالبطولة الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد 3 قلائد ذهبية وفضيتين في اليوم الأول من البطولة الإفريقية بجنوب أفريقيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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