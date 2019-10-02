المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد 3 قلائد ذهبية بالبطولة الأفريقية

المنتخب الوطني للقوة البدنية يحصد 3 قلائد ذهبية وفضيتين في اليوم الأول من البطولة الإفريقية بجنوب أفريقيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية