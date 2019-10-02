تعثر جديد لريال مدريد وسان جيرمان يواصل الصدارة

تقرير 218

لايزال ريال مدريد يبحث عن مخرج آمن في المسابقة التي يتزعمها من ناحية الألقاب تاريخيا، وبعد السقوط في عاصمة الأنوار أمام سان جيرمان هاهو الملكي يتعثر ويتعادل في السانتياغو برنابيو أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات .

ولم يمهل النيجيري إمانويل دينيس فريق العاصمة الإسبانية إلا تسع دقائق فقط بعدما افتتح أهداف المباراة، فالحكم ألغى الهدف بداعي التسلل إلا أن الفار أعاد الفرحة للفريق البلجيكي .

وحاول الريال تعديل النتيجة إلا أن الحارس مينيوليه تصدى لرأسية الفرنسي فاران، بعدها خطأ الكرواتي لوكا مودريتش وضع النيجيري دينيس أمام مرمى الحارس كورتوا ليسجل الهدف الثاني .

وفي الشوط الثاني وبعد مرور عشر دقائق قلص المدافع سيرجيو راموس الفارق بكرة رأسية حبست أنفاس جمهور البرنابيو بعد الشكوك في وجود تسلل على المطرقة الإسبانية، لتأتي الدقائق الأخيرة ويطرد الحكم لاعب بروج رود فورمير ويتحصل الريال على خطأ سجل منه البرازيلي كاسيميرو التعادل والذي أهدى الميرينغي أول نقاطه بدوري الأبطال وسط استياء من مناصريه .

أما الفريق الباريسي فرحل صوب مدينة إسطنبول لمواجهة غالطة سراي على ملعب تورك تيليكوم آرينا .. مثقلا بعديد الغيابات وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغواياني إيديسون كافاني لكن الاعتماد كان بصورة واضحة على الأرجنتينيين دي ماريا وماورو إيكاردي

هذا الأخير كان نجم المباراة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية والخمسين بعد تمريرة الإسباني سارابيا ليحقق الفريق الباريسي فوزه الثاني وعدم تلقي أي هدف كان هو ما طمح إليه توماس توخيل في أبطال أوروبا.

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