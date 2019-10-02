برشلونة يلتقي إنتر ميلانو بأفضل حالاته

تقرير 218

يستضيف ملعب الكامب نو قمة مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي في مباراة منتظرة.

وسيحاول صاحب الأرض برشلونة المنتشي بفوزه في الأسبوع الأخير أمام خيتافي في الليغا التعافي تماما وحصد النقاط الثلاث في البطولة الأغلى أوروبيا لتمهيد الطريق لمواصلة المشوار في التشامبنزليغ بعد التعادل في ألمانيا أمام دورتموند دون أهداف .

وتلقى جمهور الفريق الكاتالوني أخبارا سارة بعد التحاق نجم الفريق ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبيلي بقائمة فالفيردي المستدعاة لقمة الكامب نو إلا أن الثنائي غير جاهز بصورة كاملة، في حين أكد الطاقم الطبي لبرشلونة عدم جاهزية كل من جوردي ألبا وأنسو فاتي وصامويل أومتيتي .

وفي الجانب الآخر النيراتزوري سيحاول استنساخ أدائه المتميز في الدوري الإيطالي منذ انطلاق الموسم إلا أن المدرب أنطونيو كونتي سيعاني كثيرا بافتقاده مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب الإصابة ، مايعني أن الإنتر قد يبدأ بالأرجنتيني لوتارو مارتينيز والتشيلي أليكسيس سانشيز الذي يعرف الكامب نو جيدا، مع عدم نسيان خيار ماتيو بوليتانو، فالفريق يعاني دائما في الكامب نو ولم يسجل أي هدف في المباريات الأربعة الأخيرة في الملعب الأكبر في القارة الأوروبية .

وسيكون الصدام المتحدم مفتاحا لعودة البلوغرانا للطريق الصحيح بعد البداية المتخبطة في الموسم الحالي، فهل يستطيع الانتر العودة من الكامب نو بنتيجة إيجابية طال انتظارها أم أن رفقاء ميسي سيكونون في الصدارة عقب المباراة المرتقبة.

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