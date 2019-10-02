الهلال السعودي يتجاوز السد القطري برباعية

ألحق الهلال السعودي هزيمة ثقيلة بمضيفه السد القطري بعد أن تجاوزه بأربعة أهداف لهدف لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم أن السد بادر في التسجيل بعد أن أحرز المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفا في مرماه عن طريق الخطأ لكنه عاد وأصلح الموقف وعدل النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين ليفتتح بعدها مهرجان أهداف الهلال السعودي إذ أضاف عادل آل بليهي الهدف الثاني قبل أن يحرز سالم الهاجري هدفا في مرماه ليعمق من جراح السد وليختتم محمد الشلهوب رباعية الهلال وليضع ممثل السعودية بالتالي قدما في الدور النهائي في انتظار الحسم في مباراة الإياب.

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