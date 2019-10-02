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الهلال السعودي يتجاوز السد القطري برباعية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألحق الهلال السعودي هزيمة ثقيلة بمضيفه السد القطري بعد أن تجاوزه بأربعة أهداف لهدف لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغم أن السد بادر في التسجيل بعد أن أحرز المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفا في مرماه عن طريق الخطأ لكنه عاد وأصلح الموقف وعدل النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين ليفتتح بعدها مهرجان أهداف الهلال السعودي إذ أضاف عادل آل بليهي الهدف الثاني قبل أن يحرز سالم الهاجري هدفا في مرماه ليعمق من جراح السد وليختتم محمد الشلهوب رباعية الهلال وليضع ممثل السعودية بالتالي قدما في الدور النهائي في انتظار الحسم في مباراة الإياب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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