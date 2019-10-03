زياش ينافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري الأبطال

ينافس اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام ، على جائزة أفضل هدف في الجولة ثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي لمسابقة أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حكيم زياش ينافس 3 لاعبين آخرين، من بينهم لويس سواريز.

ومن بين الأهداف الأربعة المرشحة، تلك التي وقعها زياش في شباك فالنسيا.

وينافس زياش مقصية لويس سواريز، نجم برشلونة في شباك إنتر ميلان، وهدف ساديو ماني لاعب ليفربول في مرمى ريد بول سالزبورغ، وهدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ في توتنهام.

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