الترجي يعبر النجمة في البطولة العربية

الترجي الرياضي التونسي فوزا مستحقا على ضيفه النجمة اللبناني بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الدور الاثنين والثلاثين من البطولة العربية للأندية.

لاعبنا الدولي حمدو الهوني شارك في اللقاء منذ البداية وقدم مستويات مميزة وكان قريبا من هز الشباك في أكثر من منافسة حيث شهدت المباراة سيطرة الترجي على مجرياتها إذ افتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل في الدقيقة العشرين قبل أن يتسبب في طرد حارس النجمة بعد أن تدخل الأخير بعنف على مهاجم الترجي.

وفي الشوط الثاني عاد الخنيسي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثمانين والذي كان تذكرة عبور لبطل أفريقيا إلى الدور الثاني من البطولة العربية.

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