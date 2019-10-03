اخبار الرياضة

الترجي يعبر النجمة في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الترجي الرياضي التونسي فوزا مستحقا على ضيفه النجمة اللبناني بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الدور الاثنين والثلاثين من البطولة العربية للأندية.

لاعبنا الدولي حمدو الهوني شارك في اللقاء منذ البداية وقدم مستويات مميزة وكان قريبا من هز الشباك في أكثر من منافسة حيث شهدت المباراة سيطرة الترجي على مجرياتها إذ افتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل في الدقيقة العشرين قبل أن يتسبب في طرد حارس النجمة بعد أن تدخل الأخير بعنف على مهاجم الترجي.

وفي الشوط الثاني عاد الخنيسي وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الثمانين والذي كان تذكرة عبور لبطل أفريقيا إلى الدور الثاني من البطولة العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك