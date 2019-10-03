اختتام مهرجان نادي الشباب بالنوفلية

اختتم بمنطقة النوفلية ببلدية خليج السدرة، مهرجان نادي الشباب الرياضي، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومسؤولي الأندية وأعيان منطقة النوفلية وجمهور ومتابعي نادي الشباب الرياضي.

وتخلل اليوم الختامي معرض تراثي للمقتنيات القديمة كما تم لعب المباراة النهائية لكرة تنس الطاولة والشطرنج، وتم أيضا تكريم كل الأندية والفرق المشاركة، وكذلك المؤسسات التي ساهمت في دعم المهرجان.

كما ألقى بعض الحضور كلمات ترحيبية بدأها رئيس المجلس المحلي النوفلية سليمان الصغو، ثم رئيس الاتحاد الفرعي خليج سرت لكرة القدم وعضو الاتحاد العام لكرة القدم مجدي شعيب.

وفي ختام المهرجان رحب رئيس مجلس الإدارة بنادي الشباب الرياضي النوفلية نصر الحوسين، بالضيوف وأثنى على مجهودات الرياضيين المشاركين في هذا المهرجان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية