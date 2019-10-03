ليفربول يحقق فوزه الأول في الأبطال

تمكن ليفربول من تسجيل فوزه الأول بعد خسارته في الجولة الافتتاحية، عقب انتصاره بأرضية ملعبه الأنفيلد على حساب ريد بول سالسبورغ النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وافتتح السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة التاسعة لمصحلة أصحاب الأرض، وأضاف زميله روبرسون الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين، ليضيف المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول قلص الفريق النمساوي الفارق عن طريق هوانغ هي تشان في الدقيقة التاسعة والثلاثين. وفي الشوط الثاني سجل صلاح الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة والستين، بينما جاءت باقي أهداف الفريق النمساوي عن طريق تاكومي في الدقيقة السادسة والخمسين ،وايرلينغ هالاند في الدقيقة الستين.

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