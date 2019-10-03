اختتام الحملة الوطنية الأولى حول تناول المنشطات ببنغازي

بنغازي 03 أكتوبر 2019 (وال)- احتضن مركز وهبي البوري الثقافي ببلدية بنغازي، محاضرة علمية حول تناول المنشطات وأضرارها.

هذا وتأتي المحاضرة ضمن الحملة الوطنية الأولى من نوعها التي تقوم بها اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، بالتعاون مع النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، وبمشاركة تجمع شباب ليبيا.

وألقى المحاضرة التي أقيمت أمس الأربعاء، رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات الدكتور محمد عبد الله الفقيه، حيث تحدث فيها عن الخطر الناتج عن تناول المنشطات، وأضرارها على الرياضيين عامة، وعن العقوبات الدولية بهذا الشأن.

هذا وحضر اليوم الختامي للحملة، عدد من الرياضيين الشباب بمختلف الألعاب، ونخبة من المدربين، ومقرر الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي.

وفي الختام المحاضرة، تم تكريم الدكتور محمد الفقيه بشهادات تقدير، قدمت له من رابطة أندية بنغازي الكبرى، ومن تجمع شباب ليبيا، ومن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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