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الجمعية العمومية بنادي الأهلي تدعو لعقد اجتماعها العادي لعام 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 03 أكتوبر 2019 (وال)- أعلنت رئاسة الجمعية العمومية بنادي الأهلي بنغازي، عن موعد اجتماعها العادي للعام 2019.

وقد أعلنت يوم السبت الموافق 12/10/2019، بمقر النادي الأهلي بمنطقة قار يونس عند الساعة الرابعة والنصف مساء.

هذا وقد وضعت رئاسة الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال المزمع مناقشته بينها: الوضع المالي للنادي، ومشاريع الاستثمار القائمة، وكيفية سيّر العمل في كافة الألعاب المعتمدة.

ودعت رئاسة الجمعية العمومية – في إعلانها – جميع المنتسبين الحاملين لبطاقات العضوية سارية المفعول بضرورة الحضور وعدم التخلف. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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