مدرب المنتخب الليبي يستدعي ثنائي سموحة والمصري لمواجهة المغرب وموريتانيا

قرر جلال الدامجة المدير الفني لمنتخب ليبيا، استدعاء محمد الترهوني ومفتاح طقطق الثنائي المحترف في ناديا سموحة والمصري، للمشاركة في المعسكر الذي سيقيمه منتخب “فرسان المتوسط” في المغرب خلال الفترة من 5 إلى 21 أكتوبر الجاري.

ويخوض منتخب ليبيا مباراتين وديتين يومي 11 و15 أكتوبر أمام المغرب وموريتانيا، استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وبطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2020.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، أن قائمة منتخب ليبيا ضمت 33 لاعباً، من بينهم 12 لاعباً ينشط خارج ليبيا، فيما شهدت القائمة غياب الثنائي المحترف بالولايات المتحدة محمد المنير الذي يلعب مع لوس أنجلوس وإسماعيل التاجوري لاعب نيويورك سيتي لأسباب لم يعلن عنها.

وجاءت قائمة منتخب ليبيا كالتالي، أحمد عزاقة (المدينة)، مراد الوحيشي (الإتحاد )، عبد الجواد رزق (الأهلي بنغازي) في حراسة المرمى.

المدافعون: ناجي دارء (الإتحاد)، المعتصم بالله صبو (الإتحاد)، أحمد التربي(الشط)، طلال فرحات(الإتحاد)، محمود عكاشة (المدينة)، أحمد المقصي (الإتحاد)، أبوبكر بوعقيلة (الأهلي بنغازي)، سند الورفلي (الرجاء البيضاوي – المغرب)، محمد الترهوني (سموحة – مصر)، علي معتوق (الملعب – تونس)

لاعبو الوسط: سفيان بن عمران (الأهلي بنغازي)، محمد مفتاح (الإتحاد)، الشامخ العبيدي (الأهلي بنغازي)، عبدالله العرفي (الأهلي بنغازي)، مهند ابوعجيلة (النصر)، عمران سالم (الإتحاد)، إبراهيم أبودبوس (الأهلي بنغازي)، أحمد بن علي (كروتوني – إيطاليا)، مهند عيسى (النجم الساحلي – تونس)، المعتصم المصراتي (فيتوريا جيمارايش – البرتغال)، مفتاح طقطق (المصري – مصر)، محمد صولة (الرفاع – البحرين)، مؤيد اللافي (اتحاد العاصمة – الجزائر)، حمدو الهوني (الترجي – تونس)، ربيع الشادي (الإتحاد)

المهاجمون: سالم المسلاتي (الاتحاد)، معتز المهدي(النصر)، جبريل مرسال (الأهلي بنغازي)، صالح الطاهر (اتحاد طنجة – المغرب)، أنيس سلتو( النجم الساحلي – تونس).

