المتوسط:

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة مباراتي ليبيا والجابون الوديتين المحدد لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات “أسود الأطلس” للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة منتخب المغرب فى المعسكر الذى ينطلق الأحد المقبل بمدينة “الرباط”، غياب لاعبى الأهلى والزمالك.

وجاءت قائمة منتخب المغرب كالتالى، حراسة المرمى: ياسين بونو “إشبيلية السبانى”، منير المحمدى “مالاجا الإسبانى”، أنس الزنيتى “الرجاء الرياضى”، هشام المجهد “إتحاد طنجة”.

خط الدفاع: عبد الحميد يونس “ستاد ريمس الفرنسي”، رومان غانم سايس “وولفرهامبتون الإنجليزي”، عصام شباك “مالطية سبور التركي”، كيفن مالكويت “نابولي الإيطالي”، جواد ياميق “جنوة الإيطالي”، زهير فضال ” ريال بيتيس الإسباني”، أشرف حكيمي “بروسيا دورتموند الألماني”، نصير مزراوي “أياكس أمستردام الهولندي”، حمزة منديل “ديجون الفرنسي”.

وسط الملعب: أمل الله سليم “ستاندر دو لياج البلجيكي”، سفيان أمرابط “هيلاس فيرونا الإيطالي”، المهدي بوربيعة ساسولو الإيطالي”، أحمد المسعودي “جرونيجن الهولندي”، فيصل فجر “خيتافي الإسباني”، عادل تاعرابت “بنفيكا البرتغالي”.

الهجوم: رشيلد العليوي “أنجي الفرنسي”، نورالدين امرابط “النصر السعودي”، اسماعيل الحداد “الوداد الرياضي”، يوسف النصيري “ليجانيس الإسباني”، أمين حاريث “شالكه الألماني”، أسامة الإدريسي “الكمار الهولندي”، حكيم زياش “أياكس الهولندي”.

The post مدرب المنتخب المغربي يعلن قائمة فريقه لمواجهة نظيره الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية