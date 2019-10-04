أرسنال يكتسح ستاندرلييغ في اليوروباليغ

استضاف ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن أولى مباريات وصيف النسخة الماضية من الدوري الأوروبي أرسنال الذي استقبل ستاندرلييغ البليجكي ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ولم يمهل الغانارز الفريق البلجيكي إلا ثلاث عشرة دقيقة فقط ليفتتح لهم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي التسجيل برأسية متقنة، وبعدها بدقيقتين كرر مارتينيلي السيناريو وسجل الهدف الثاني ليؤكد ثقة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وتواصل مد أرسنال الكاسح فالواعد جوزيف ويلوك تمكن من استغلال هفوة دفاع الضيوف ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والعشرين لينتهي الشوط الأول بأفضلية إنجليزية بامتياز .

وفي الشوط الثاني دخل أرسنال من أجل المحافظة على النتيجة أو زيادة الفارق، الإسباني داني سيبايوس تكفل بتسجيل الهدف الرابع مستغلا تمريرة مارتينيلي نجم المباراة الأول لتنتهي المباراة بفوز سهل للمدفعجية رفعوا به رصيدهم إلى ست نقاط متقدما على ستاندر لييغ وفرانكفورت الألماني .

وفي المجموعة العاشرة تعادل روما الإيطالي أمام مضيفه ولفسبجر النمساوي بهدف لمثله.

وتقدم فريق العاصمة الإيطالية منذ الدقيقة السابعة والعشرين بهدف ليوناردو سبينازولا من كرة رأسية لينتهي عليها الشوط الأول، أصحاب الأرض تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الحادية والخمسين من تسديدة مركزة عن طريق مايكل ليندي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي .

ليتصدر روما المجموعة متساويا في النقاط مع وولفسبرجر بأربع نقاط فيما حصد كل من مونشنغلاباخ وباشاك شهير أولى نقاطهما في المسابقة.

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