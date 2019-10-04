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منتخب القوة البدنية يواصل حصد الذهب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يوما بعد يوم القلائد في ازدياد للمنتخب الوطني للقوة البدنية في مشاركتهم الأفريقية، فبعد أن حصد أبطالنا ثلاث قلائد في اليوم الأول، كان اليوم الثاني أيضا شاهدا على تتويج ليبيا بالذهب عن طريق أحمد الدروقي الذي حصد ذهبية وزن 66 كغم.

الدروقي كان قد وعد الليبيين قبل بدء المنافسات بالتتويج بالميدالية الأبرز وتشريف اسم ليبيا ورفع علمها على منصات التتويج الأفريقية وكان له ما أراد عندما عانق الذهب.

أربع قلائد حتى صباح الجمعة كانت الحصيلة الأولية لمنتخب القوة البدنية بقيادة المدرب طارق مخلوف والذي شارك بدوره في المنافسات وحصد الميدالية الذهبية في أول الأيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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