منتخب الخماسيات.. عين على الأفريقية رغم انعدام الإمكانات

يعود منتخب كرة القدم الخماسية للواجهة من جديد من بوابة تصفيات كأس أفريقيا فالمنتخب المقبل على مواجهة الجزائر لا يبدو في أفضل حالاته بعد المعسكر التحضيري في الكويت والذي خاض من خلاله مباراتين مع المنتخب الأزرق خسر في كلتيهما .

ما حدث في الكويت كان متوقعا فمنتخب الخماسيات الذي كان بطل القارة الأفريقية ووصيف بطل القارات لم يعد في أفضل حالاته بعد أن طاله إهمال المسؤولين الذين لم يعيروا ذلك المنتخب أي اهتمام منذ سنوات طويلة.

المنتخب الوطني الذي كان تصنيفه الأول أفريقيا والسابع عشر عالميا تراجع كثيرا ليصل اليوم للمركز الاثنين والثلاثين خلف المنتخب المصري في ترتيب منتخبات القارة السمراء.

وتتوجه عيون المنتخب إلى مواجهة الجزائر بطموح المشاركة في كأس أفريقيا، لكن السؤال المُلح، هل نحن قادرون على بلوغ هدفنا وتحقيق ما نصبو إليه؟ وفي حال بلوغنا نهائيات كأس أفريقيا هل نستطيع مقارعة منتخبات القارة السمراء؟ أسئلة كثيرة ستبقى معلقة لحين الإجابة عليها من قبل فرسان المتوسط أو انتظار دعم من مسؤول كان في يوم من الأيام أحد المهللين لهذه الرياضة.

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