ملعب طنجة مسرحا لمباراة ليبيا وتونس

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم ملعب طنجة الكبير لاحتضان مباراة المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2020.

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن السبب وراء اختيار ملعب طنجة الكبير هو وجود لاعبين ليبيين محترفين ضمن صفوف فريق اتحاد طنجة المغربي “صاحب الملعب” الأمر الذي قد يسهم في جذب جمهور مغربي كبير لمساندة المنتخب الليبي أمام نظيره التونسي خلال المباراة.

هذا وسيواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي في شهر أكتوبر الجاري، ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاج.

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