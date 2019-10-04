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ملعب طنجة مسرحا لمباراة ليبيا وتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم ملعب طنجة الكبير لاحتضان مباراة المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في إياب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2020.

وأشارت تقارير صحفية مغربية إلى أن السبب وراء اختيار ملعب طنجة الكبير هو وجود لاعبين ليبيين محترفين ضمن صفوف فريق اتحاد طنجة المغربي “صاحب الملعب” الأمر الذي قد يسهم في جذب جمهور مغربي كبير لمساندة المنتخب الليبي أمام نظيره التونسي خلال المباراة.

هذا وسيواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي في شهر أكتوبر الجاري، ويذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح نسور قرطاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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