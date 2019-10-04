ليبيا تحصد 4 قلائد في البطولة الإفريقية

حقق منتخبنا الوطني للقوة البدنية المشارك في منافسات البطولة الإفريقية التي تحتضنها جنوب إفريقيا أربع قلائد ذهبيتان وفضيتان، القلادة الذهبية الأولى كانت عن طريق الرياضي طارق مخلوف والقلادة الذهبية الثانية عن طريق الرياضي أحمد الدروقي، بينما جاءت الفضيتان عن طريق أشرف الفلاح وعلي عبدالوكيل.

وعلى هامش البطولة حصلت ليبيا على مقعد في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للقوة البدنية متمثلا في رئيس الاتحاد الليبي السيد منير الشويهدي جاء ذلك خلال الانتخابات التي عقدت قبل انطلاق البطولة وحصل فيها المغربي المأمون محمد على رئاسة الاتحاد الإفريقي للقوة البدنية.

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