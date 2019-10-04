رحلات الطيران تؤجل اجتماع المكتب التنفيدي مُجدداً

أجّل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعه الذي كان من المقرر أن يعقده اليوم الجمعة وغدا السبت في مدينة سبها، لمناقشة الملفات التي تخص كرة القدم المحلية بسبب مشاكل في حجوزات الطيران.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل حيث كان من المفترض أن يجتمع المكتب التنفيذي الأسبوع الماضي في سبها لكن تعذر ذلك لصعوبة الحصول على رحلات طيران في المدينة.

ويسعى المكتب التنفيذي لعقد اجتماع من جديد بعد أكثر من ستة أشهر بسبب الأحداث الجارية في البلاد لطرح العديد من المشاكل الشائكة والعراقيل التي تمر بها كرة القدم الليبية وأبرزها مشكلة الدوريات والمنتخبات الوطنية المقبلة على تصفيات مهمة حيث يسعى أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لحل كل ذلك.

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