اخبار الرياضة

رحلات الطيران تؤجل اجتماع المكتب التنفيدي مُجدداً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجّل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعه الذي كان من المقرر أن يعقده اليوم الجمعة وغدا السبت في مدينة سبها، لمناقشة الملفات التي تخص كرة القدم المحلية بسبب مشاكل في حجوزات الطيران.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل حيث كان من المفترض أن يجتمع المكتب التنفيذي الأسبوع الماضي في سبها لكن تعذر ذلك لصعوبة الحصول على رحلات طيران في المدينة.

ويسعى المكتب التنفيذي لعقد اجتماع من جديد بعد أكثر من ستة أشهر بسبب الأحداث الجارية في البلاد لطرح العديد من المشاكل الشائكة والعراقيل التي تمر بها كرة القدم الليبية وأبرزها مشكلة الدوريات والمنتخبات الوطنية المقبلة على تصفيات مهمة حيث يسعى أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة لحل كل ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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