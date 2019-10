مدرب المغرب يستدعي 23 محترفا بالخارج لمباراتي ليبيا والجابون

أعلن وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب تشكيلة من 26 لاعبا لمواجهتين وديتين أمام ليبيا والجابون استعدادا لتصفيات كأس أمم افريقيا 2021 لكرة القدم في الكاميرون.

وتضم التشكيلة 23 لاعبا محترفا بالخارج ويغيب عنها القائد السابق المهدي بنعطية الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا بجانب 11 لاعبا استبعدوا لأسباب مختلفة بعد أن كانوا ضمن التشكيلة في مباراتي بوركينا فاسو والنيجر.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الحارس أحمد رضا التكناوتي الموقوف لأسباب انضباطية بجانب يونس بلهندة وسفيان بوفال ووليد أزارو والمهدي كارسيلا.

واستمر غياب هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر في ظل تكهنات بوجود قرار تأديبي بعد انسحاب اللاعب من معسكر منتخب المغرب قبل التوجه لمصر التي احتضنت نهائيات كأس أمم افريقيا 2019 بعد خلاف بينه وبين فيصل فجر ويونس بلهندة.

واكتفى خليلوجيتش، الذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي ايرفي رينار، بثلاثة لاعبين من الدوري المغربي.

ويدخل منتخب المغرب معسكرا مغلقا بالمركز الوطني بالمعمورة بسلا في الفترة بين السابع والعاشر من اكتوبر.

وسيواجه في 11 اكتوبر ضيفه منتخب ليبيا في وجدة كما يلعب مع الجابون في طنجة بعدها بأربعة أيام.

ويستهل منتخب المغرب مشواره بتصفيات كأس أمم افريقيا باستضافة منتخب موريتانيا في نوفمبر تشرين الثاني.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) منير المحمدي (ملقة الاسباني) أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي ) هشام المجهد (اتحاد طنجة).

مدافعون : عصام الشباك (ملطية سبور التركي) جواد ياميق (جنوة الايطالي) غانم سايس (ولفرهامبتون واندرارز الانجليزي) يونس عبد الحميد (ستاد رانس الفرنسي) كيفن مالكويت (نابولي الإيطالي) زهير فضال (ريال بيتيس الاسباني) أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) نصير مزراوي (اياكس الهولندي) حمزة منديل (ديجون الفرنسي).

لاعبو الوسط: سليم أمل الله (ستاندار لييج البلجيكي) سفيان أمرابط (فيرونا الإيطالي) المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) فيصل فجر (خيتافي الاسباني) عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) أحمد المسعودي (جرونينجن).

مهاجمون : نور الدين أمرابط (النصر السعودي) حكيم زياش (أياكس الهولندي) رشيد العليوي (أنجيه الفرنسي) أسامة الإدريسي (ألكمار الهولندي) أمين حارث (شالكه الألماني) يوسف نصيري (ليجانيس الاسباني) إسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي).

