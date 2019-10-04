سند الورفلي يرد على منعه من الدخول لفلسطين

رد اللاعب الدولي سند الورفلي حول قرار منعه من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة مع فريقه الرجاء المغربي أمام فريق هلال القدس ضمن البطولة العربية بسبب جنسيته الليبية.

الورفلي وحسب موقع ريميسا الرياضي قال إنه فخور جدا بجنسيته الليبية وإن قرار منعه من دخول فلسطين لن يؤثر عليه، يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه رياضيونا الليبيون من رفض منحهم تأشيرات من عدة دول كان آخرها رفض السلطات الأسترالية منح التأشيرة لمنتخب الكرة المصغرة ما أدى إلى حرمانه من المشاركة في كأس العالم.

يذكر أن فريق الرجاء المغربي كان قد فاز في مباراته في البطولة العربية يوم أمس أمام هلال القدس بهدفين دون رد.

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