ماركيزيو يعتزل كرة القدم

أعلن لاعب الوسط الإيطالي كلاوديو ماركيزيو اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مسيرة طويلة في ملاعب كرة القدم.

وأوضح صاحب الثلاثة والثلاثين عاما أن قراره كان مدروسا وصعبا جدا، وبعد التفكير لفترة طويلة تم اتخاذ هذا القرار.

وكان اللاعب الإيطالي قد غادر يوفنتوس في صيف ألفين وثمانية عشر ليخوض تجربة جديدة في الملاعب الروسية مع زينيت سان بطرسبرغ لينهي مشواره مع الفريق في الصيف الحالي قبل إعلان اعتزاله بمؤتمر صحفي في مدينة تورينو.

وخاض ماركيزيو ثلاثمئة وتسعا وثمانين مباراة مع يوفنتوس في مختلف المسابقات حيث سجل خلالها سبعة وثلاثين هدفا وصنع ثلاثة وأربعين هدفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية