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السعودية توافق على خوض لقاء فلسطين برام الله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على لعب مباراة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع نظيره الفلسطيني على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

جاء ذلك بعد أن أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الموافقة على خوض المباراة هناك جاءت تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافتها، حتى لا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

وكان الفيفا قد طالب بالالتزام بمتطلباته للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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