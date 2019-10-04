السعودية توافق على خوض لقاء فلسطين برام الله

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على لعب مباراة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع نظيره الفلسطيني على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.

جاء ذلك بعد أن أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الموافقة على خوض المباراة هناك جاءت تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافتها، حتى لا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

وكان الفيفا قد طالب بالالتزام بمتطلباته للعب المباريات حسب الجدول المقرر وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين.

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