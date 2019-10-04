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الرياض تحتضن قرعة البطولة العربية 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد مدينة الرياض السعودية مساء الغد سحب قرعة دور الستة عشر من كأس محمد السادس البطولة العربية للأندية.

وشهد الدور الاثنان والثلاثون منافسة شرسة وكانت المفاجأة بإقصاء بطل النسخة الماضية النجم الساحلي على يد شباب الأردن الذي تأهل للدور الستة عشر إلى جانب كل من الترجي التونسي والاتحاد والشباب السعوديين والمحرق البحريني والإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين ومولدية الجزائر والوصل والجزيرة الإمارتيين ونواذيبو الصومالي والشرطة والقوة الجوية العراقيين إضافة إلى ثلاثة ممثلين من المغرب وهم الرجاء والوداد وأولمبيك أسفي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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