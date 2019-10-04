سلة الأهلي طرابلس تواصل تحضيراتها للبطولة العربية

يواصل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة العربية للأندية، والتي سيحتضنها المغرب في الفترة بين الحادي والعشرين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وسيكون الأهلي طرابلس الممثل الوحيد لليبيا في البطولة العربية باعتباره بطل الكأس، حيث يواصل أبناء أهلي العاصمة استعداداتهم في القاعة الكبرى بطرابلس بحضور جميع لاعبيه.

وسيشارك في هذه النسخة من البطولة العربية عشرة أندية هي الاتحاد السكندري والجزيرة من مصر، وفريق الجمعية السلاوية من البلد المستضيف للبطولة المغرب، وفريق بيروت من لبنان، وأهلي سداب من عمان، والريان القطري، ومن السودان الألماني، ومن الكويت فريق الكويت، وفريق خدمات البريج الفلسطيني، والرفاع البحريني.

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