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سلة الأهلي طرابلس تواصل تحضيراتها للبطولة العربية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة تحضيراته للمشاركة في النسخة الثانية والثلاثين من البطولة العربية للأندية، والتي سيحتضنها المغرب في الفترة بين الحادي والعشرين والحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وسيكون الأهلي طرابلس الممثل الوحيد لليبيا في البطولة العربية باعتباره بطل الكأس، حيث يواصل أبناء أهلي العاصمة استعداداتهم في القاعة الكبرى بطرابلس بحضور جميع لاعبيه.

وسيشارك في هذه النسخة من البطولة العربية عشرة أندية هي الاتحاد السكندري والجزيرة من مصر، وفريق الجمعية السلاوية من البلد المستضيف للبطولة المغرب، وفريق بيروت من لبنان، وأهلي سداب من عمان، والريان القطري، ومن السودان الألماني، ومن الكويت فريق الكويت، وفريق خدمات البريج  الفلسطيني، والرفاع البحريني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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