لاتسيو يحقق فوزه الأول باليوروباليغ

استطاع لاتسيو تحقيق الانتصار أمام رين الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية ضمن مباريات المجموعة الخامسة .

وتأخر لاتسيو في النتيجة بعد مرور عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني بواسطة جيريمي موريل ، إلا أن لاعب الوسط الصربي سافيتش عدل النتيجة في الدقيقة الثالثة والستين، ليختتم المهاجم تشيرو إيموبيلي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والسبعين.

وبذلك حقق لاتسيو أول فوز في البطولة الأوروبية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام كلوج الروماني فيما يتصدر سيلتيك الأسكتلندي ترتيب المجموعة بأربع نقاط.

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