إشبيلية تحتضن “نهائي اليوروباليغ” الموسم المقبل

سيحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان نهائي بطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” في الموسم المقبل 2020-2021 بحسب ماجاء عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أعلن أن إشبيلية ستستضيف نهائي النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، وملعب ” رامون سانشيز بيزخوان ” سيكون صاحب الحدث الكبير في إقليم الأندلس وسيتابع أكثر من 45 ألف متفرج المباراة في أحد أجمل الملاعب في إسبانيا.

وأوضح روبياليس أن الحدث له أبعاد اجتماعية ورياضية كبيرة، فهو سيكون تكريما للراحل خوسيه رييس وعائلته وأحبابه من كل متابعي الكرة الأوروبية.

ويعتبر الملعب مهيئا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث طلب إشبيلية من اليويفا لعب أول مباراتين خارج قواعده هذا الموسم لمتابعة صيانة الملعب، وتتألف أعمال الصيانة من إنشاء منطقتين للضيافة وتثبيت مصاعد جديدة.

وسيكون ملعب إنيرجا جدانسك في بولندا والذي يتسع لأكثر من 43 ألف متفرج مسرحا لنهائي النسخة الحالة من الدوري الأوروبي.

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