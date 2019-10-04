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الشريف لـ218: كرة الصالات تحتاج لاهتمام الجميع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح حارس المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات محمد الشريف لـ218 أن اللعبة أصبحت تعاني من تهميش كبير من قبل اتحاد الكرة وابتعاد لاعبيها السابقين عن المشهد العام مطالبا الجميع بالاهتمام بها حتى تعود مجددا للواجهة الدولية.

ولم يخفِ الشريف استياءه من الحالة العامة التي وصل إليها المنتخب الوطني بعد أن كان الأول على مستوى أفريقيا والوطن العربي وأصبح اليوم بعيدا عن المنافسة ويبحث عن ورقة التأهل للمشاركة في بطولة أفريقيا.

وأضاف الشريف أن اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني يحتاجون للدورات التدريبية حتى يكونوا قريبين من اللعبة في السلك الفني والإداري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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