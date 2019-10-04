الشريف لـ218: كرة الصالات تحتاج لاهتمام الجميع

أوضح حارس المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات محمد الشريف لـ218 أن اللعبة أصبحت تعاني من تهميش كبير من قبل اتحاد الكرة وابتعاد لاعبيها السابقين عن المشهد العام مطالبا الجميع بالاهتمام بها حتى تعود مجددا للواجهة الدولية.

ولم يخفِ الشريف استياءه من الحالة العامة التي وصل إليها المنتخب الوطني بعد أن كان الأول على مستوى أفريقيا والوطن العربي وأصبح اليوم بعيدا عن المنافسة ويبحث عن ورقة التأهل للمشاركة في بطولة أفريقيا.

وأضاف الشريف أن اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني يحتاجون للدورات التدريبية حتى يكونوا قريبين من اللعبة في السلك الفني والإداري.

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