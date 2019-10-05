منتخبنا للقوة البدنية يتألق ويرفع رصيده إلى 9 قلادات ملونة ببطولة أفريقيا

يواصل منتخبنا الوطني للقوة البدنية تألقه وحصد القلادات الملونة في البطولة الأفريقية للقوة البدنية والتي تحتضنها مدينة بويتشفيستروم في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي.

وحصد رياضيو ليبيا في اليوم الثالث من البطولة 4 قلادات بواقع 3 قلائد ذهب وواحدة فضة، وجاءت القلادات كالتالي: ذهبيه للبطل محمد الوسيع، ذهبيه للبطل سعيد الحاسي، ذهبيه للبطل عبد الله بدبوس، فضية للبطل نور الدين دعبس.

كما نجح الرياضي سعيد الحاسي، في تحطيم الرقم العالمي في وزن 93 كجم للناشئين برفع 291 كجم، كما نجح الرياضي عبد الله بودبوس في تحطيم الرقم الأفريقي برفع 261 كجم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني الليبي للقوة البدنية كان قد حصد في اليومين الأول والثاني 5 قلادات ملونة بواقع 3 قلادات ذهبية وفضيتين، حيث حصد المنتخب 3 قلائد في اليوم الأول من البطولة الأفريقية، بواقع ذهبية وفضيتين، كما حصد القلادة الذهبية الثانية في اليوم الثاني من منافسات البطولة عن طريق البطل الليبي أحمد الدروقي في وزن 66 كيلوجرام كبار، فيما حصد القلادة الذهبية الثالثة في اليوم الثاني عن طريق البطل الليبي محمد الوسيع عن وزن 74 كجم.

يذكر أن الاتحاد الليبي للقوة البدنية، اعتمد في شهر ديسمبر الماضي، برنامج البطولات والمشاركاته الخارجية لعام 2019، والذي بدأ بتنظيم بطولة ليبيا في الفترة من 14 إلى 16 فبراير المقبل، ووقع الاختيار على 11 رياضيًا سجلوا الأرقام المطلوبة للمشاركة، يتقدمهم، بودبوس والوسيع والدروقي.

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