الليبي سعيد الحاسي يحطم الرقم العالمي في وزن 93 كجم ببطولة أفريقيا

نجح الرياضي الليبي سعيد الحاسي، في تحطيم الرقم العالمي في وزن 93 كجم للناشئين برفع 291 كجم ببطولة أفريقيا للقوة البدنية والتي تحتضنها مدينة بويتشفيستروم في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي.

ويعد الرياضي سعيد الحاسي هو أصغر لاعبي المنتخب الليبي في وزن 93 كجم ناشئين حيث شارك في هذا الوزن وقدم أداء رائع ونجح في تحطيم الرقم العالمي ليسجل أسمه بحروف من نور في البطولة الأفريقية للقوة البدنية وأيضا في السجلات العالمية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني الليبي للقوة البدنية حصد حتى الآن 5 قلادات بواقع 3 قلادات ذهبية وفضيتين، حيث حصد المنتخب 3 قلائد في اليوم الأول من البطولة الأفريقية، بواقع ذهبية وفضيتين، كما حصد القلادة الذهبية الثانية في اليوم الثاني من منافسات البطولة عن طريق البطل الليبي أحمد الدروقي في وزن 66 كيلوجرام كبار، فيما حصد القلادة الذهبية الثالثة في اليوم الثاني عن طريق البطل الليبي محمد الوسيع عن وزن 74 كجم.

يذكر أن الاتحاد الليبي للقوة البدنية، اعتمد في شهر ديسمبر الماضي، برنامج البطولات والمشاركاته الخارجية لعام 2019، والذي بدأ بتنظيم بطولة ليبيا في الفترة من 14 إلى 16 فبراير المقبل، ووقع الاختيار على 11 رياضيًا سجلوا الأرقام المطلوبة للمشاركة، يتقدمهم، بودبوس والوسيع والدروقي.

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