اليوم.. 4 لاعبين ليبيين ينتظرون نتيجة قرعة ثمن نهائي البطولة العربية

تترقب جماهير كرة القدم العربية مراسم إجراء سحب قرعة ثمن نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس” للأندية الأبطال، والتي ستقام اليوم السبت، بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بعدما أختتمت ، أول أمس الخميس، منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتأهل 16 ناديًا إلى ثمن النهائي الذي سيقام بنظام مباريات الذهاب والإياب.

وصعد لثمن النهائي، كل من: الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، الشباب واتحاد جدة (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، أولمبيك آسفي والرجاء والوداد (المغرب)، مولودية الجزائر (الجزائر)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، المحرق (البحرين)، شباب الأردن (الأردن)، الترجي (تونس)، نواذيبو (موريتانيا).

وينتظر 4 لاعبين ليبيين محترفين نتيجة القرعة حيث يلعب أحمد أهويدي “الاتحاد السكندري المصري”، ومحمد الغنودي “القوة الجوية العراقي”، وسند الورفلي “الرجاء المغربي”، وحمدو الهوني “الترجي التونسي”

وتعد جوائز البطولة العربية، مغرية للفرق المشاركة، حيث يحصل البطل على 6 مليون دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، ويحصل المتأهلون لنصف نهائي البطولة، على نصف مليون دولار، مقابل 200 ألف دولار لمن يبلغ دور الثمانية، و50 ألف دولار للمتأهلين لثمن النهائي.

فيما يحصل كل فريق مشارك في البطولة وخرج من دور الـ 32، على مبلغ 20 ألف دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية