الحصادي يمثل ليبيا في بطولة مطروح الدولية المفتوحة للشطرنج

انطلقت أمس الجمعة، بمحافظة مرسى مطروح المصرية، منافسات بطولة آل الخيارى الدولية المفتوحة للشطرنج الكلاسيك، بمشاركة 6 دول هي ليبيا والسودان والمغرب وروسيا والنرويج ومصر الدولة المستضيفة.

ويمثل ليبيا في هذه البطولة البطل يوسف الحصادي لاعب الشطرنج بنادي البرانس وابن مدينة درنة، والذي يتطلع إلى حصد اللقب والتتويج بكأس البطولة التي يحمل لقبها، ليواصل مسيرة تألقه في اللعبة ورفع اسم ليبيا عاليا في كافة المحافل والبطولات التي يشارك فيها.

وكان البطل الليبي يوسف الحصادر قد حصد المركز الأول ببطولة أرينا الدولية للشطرنج التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة.

ونجح البطل الليبي في الظفر بالمركز الأول تحت سن 16 سنة، بعد منافسه كبيرة أمام منافسه المصري مايكل مجدي في الجولة الأخيرة، قبل أن يتمكن الحصادي من حسم اللقب.

وتوِّج “الحصادي” بكأس وذهبية بطولة مطروح الدولية للشطرنج تحت 14 عامًا في أكتوبر من العام قبل الماضي، التي شهدت مشاركة ليبيا ومصر والإمارات والسودان، كما سبق له التتويج بذهبية بطولة الإسكندرية الدولية وبرونزية العرب في جربة التونسية.

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