رسمياً .. إقالة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش من تدريب زاخو العراقي

أعلنت الهيئة الإدارية بنادي زاخو العراقي إقالة المدرب الوطني الليبي عبدالحفيظ أربيش من منصبه كمدير فني للفريق بعد سوء النتائج ببطولة الدوري العراقي.

كما قررت الهئية تسمية المدرب علي هادي مدرب لفريق زاخو بعد إقالة “أربيش”.

وتلقى فريق زاخو العراقي 3 هزائم متتالية ببطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة “أربيش”، الأمر الذي عجل بإقالته من تدريب الفريق.

يشار إلى أن أربيش أصبح أول مدرب ليبي ينشط في الدوري العراقي لكرة القدم وكان عقده يمتد مع نادي زاخو لموسم رياضي واحد، إلا أن سوء النتائج كانت عائقاً دون استمرار تعاقده مع الفريق العراقي.

يذكر أن عبد الحفيظ أربيش من المدربين الوطنيين المخضرمين حيث سبق له تدريب المنتخب الليبي الأول وعدد من فرق الدوري الليبي، أبرزها السويحلي والمدينة والنصر والصقور، كما كانت له تجربة خارجية حين أشرف على تدريبات فريق اتحاد الشاوية بالدوري الجزائري.

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