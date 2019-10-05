النادي الكتالوني يبحث عن بديل لفالفيردي

يعتزم النادي “الكتالوني” بايجاد بديل للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي، بعد تعرضه لانتقادات تتعلق بمستوى فريق برشلونة الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب شبكة “تي إن تي سبورتس” الأرجنتينية، أن اختيار برشلونة وقع على مدرب ريفر بليت، مارسيلو غاياردو، ليكون بديلا لفالفيردي.

وبحسب الشبكة الأرجنتينية فإن القرار سيعتمد إن فشل مدرب “البلوغرانا” في تحسين أداء الفريق بالموسم الحالي.

الجدير بالذكر، نجح نادي برشلونة في الفوز على إنتر ميلانو الإيطالي في المباراة التي جمعت الناديين بمنافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1.



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