أكاديمية استارز الرياضية تكرم منتسبيها لحصولهم على بطولة الاتحاد الفرعي الكاراتية بنغازي

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال) _ أقيم بأكاديمية استارز الرياضية فرع قاريونس حفل تكريم للرياضين المتحصلين على التراتيب المتقدمة وكاس بطولة الكاراتية الذي اقامها الاتحاد الفرعي الكاراتية بنغازي الايام الماضية.

هذا وجاء التكريم نتيجة الجهود المتواصلة والنجاحات لكافة فروع الأكاديمية من قبل الرياضين والمدربين والطاقم الإداري بالأكاديمية والمكتب الاعلامي.

ومن جهته، قال رئيس الأكاديمية جمال الرعيض خلال الحفل ان هذا التكريم مستحق لكافة طاقم الأكاديمية بجميع فروعها على عطاءهم اللا محدود وعملهم بجهود متواصلة ومترابطة بطاقم تدريبي ذوي خبرة عالية ورياضين متمكنين من أصول لعبة الكاراتية، وكذلك طاقم إداري متفاهم ومكتب إعلامي متابع جيدا لكافة نشاطات الأكاديمية سواء داخل الأكاديمية أو أثناء احتكاكهم مع الأكاديميات الاخرى.

وأضاف لذلك خصصنا هذا اليوم التكريمي لجميع الفروع لانهم دائما عند حسن الظن باهتمام بالإضافة إلى كل ماهو جديد.

وأشار الرعيض إلى أن أكاديمية استارز الرياضية أصبحت من ضمن الأكاديميات المنتسبة لاتحاد الفرعي الكاراتية بنغازي وكافة مدرببها ممن حقوق نجاحات داخل وخارج ليبيا. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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