تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الليبي

الغريفة 05 أكتوبر 2019 (وال) _ أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الثالث لسنة 2019 ببلدية الغريفة الجنوبية الذي كان من المقرر إنعقاده يومي الجمعة والسبت الموافق 4/5 من شهر اكتوبر الجاري.

وذكر المكتب إنه نظرا لظروف خارجة عن إرادة الاتحاد وظروف الطيران تم التأجيل الاجتماع وسوف يحدد في موعد ٱخر وفي نفس المكان.

يشار إلى أن مكتب الشباب والرياضة ببلدية الغريفة ومجلسها البلدي قد أكملوا استعداداتهم لإحتضان الاجتماع وعبروا قبلها عن ترحيبهم للاستضافة والمساهمة الجادة من أجل إنجاحه وإظهاره بالمظهر اللائق. (وال _ الغريفة) ف ح / ه ع

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