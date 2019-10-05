ريبيري يخطف جائزة لاعب الشهر في إيطاليا

نال الفرنسي فرانك ريبيري نجم فريق فيورنتينا جائزة فردية، ليضيفها الى سجله كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر.

ولم يأت اختيار ريبيري صاحب الستة وثلاثين عاما من فراغ، فقد قدم الفرنسي مستويات رائعة رغم تقدمه في السن مع فريقه فيورنتينا المنتقل إليه في الميركاتو الصيفي الماضي بصفقة انتقال حر قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني.

وتمكن فرانك من تسجيل هدفين وصنع آخر في المباريات الثلاثة له مع فيورنتينا في شهر سبتمبر، أمام كل من أتلانتا وسامبدوريا وميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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