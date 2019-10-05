الدولي أبولبابه يطير مع الطائرة الصربية

بلغراد 05 أكتوبر 2019 (وال) _ وقع رسميا لاعب الكرة الطائرة الدولي أحمد أبولبابه مساء أمس الخميس عقدا مع فريق OK niś الصربي ليكون أول محترف ليبي ضمن صفوف الفريق الأول بالدوري الممتاز

يشار إلى أن أبولبابه كان قد خضع الأيام الماضية لعدة اختبارات تجريبية مع الفريق الصربي اجتازها بنجاح كبير.

هذا ويبلغ أبولبابه من العمر ثلاثة وعشرون عاما وسبق أن لعب في صفوف فريق الأهلي بنغازي والمنتخب الليبي وكان هو الأبرز. (وال _ بلغراد) ف ح / ه ع

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