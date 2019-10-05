(وال) تتابع بطولة اللعب الفردي التنشيطي للشطرنج ببلدية قمينس

قمينس 05 أكتوبر 2019 (وال) _ اقيم مساء أمس الجمعة في المركز الثقافي قمينس بطولة اللعب الفردي التنشيطي للشطرنج برعاية الاتحاد الفرعي للشطرنج بالمدينة.

هذا وتوج بالبطولة اللاعب الدولي ولاعب المنتخب الوطني للناشئين فرج عادل.

و صرح رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج بقمينس السيد عادل القطعاني _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن الاتحاد الفرعي للشطرنج تأسس بقرار من الاتحاد العام للشطرنج في الثالث من مارس عام 2016.

وقال القطعاني إن نادي المجاهد احتضن الاتحاد الفرعي لقمينس في بداية تأسيسه ثم تم نقله إلى نادي قمينس الجديدة لأجل تنشيط وإحياء النادي ثم قمنا بتقسيم الناشئين إلى فئات سنية متعددة.

وحول المشاركات التي قام شارك بها الاتحاد الفرعي عدد القطعاني هذه المشاركات حيث كانت أولها تحصل النادي على الترتيب الأول في بطولة الدرجة الثالثة لعام 2019 ومشاركته في بطولة الدرجة الأولى وكذلك مشاركته في بطولة الناشئين المحلية.

وأضاف القطعاني إن الاتحاد الفرعي قمينس تأسس بجهود من ابناء المنطقة وكذلك طاقم التحكيم الذي يشرف على البطولة المقامة في قمينس وعلى راسه الحكم الدولي “ربيع بوسنينة ” المعتمد من الاتحاد العام للشطرنج.

وتابع القطعاني إن الاتحاد يستعد في هذه الأيام ويتأهب لخوض منافسة دولية ويعبر الحدود ليمثل البلاد في بطولة أفريقيا للشباب المقامة في ناميبيا بعد وصول دعوة إلى فرعي قمينس.

وقال إن هذه المشاركة لم تكن الأولى حيث شارك فرعي قمينس في بطولتين دوليتين منذ تأسيسه حيث كانت الأولى في الحمامات بتونس والثانية في الأردن.

وذكر القطعاني إن الإتحاد يواجه مشكلة في الإمكانيات بإعتباره حديث التأسيس.

وأكد القطعاني إنه إلى الآن لم يتحصل الإتحاد على ثمن تذكرة السفر للمشاركة في البطولة المقامة في مانيبيا.

ودعا القطعاني إلى ضرورة دعم وتشجيع رياضة الشطرنج والتي تعتبر رياضة مهمة للعقل حيث أكدت دراسات طبية معاصرة إن هذه الرياضة تساعد بشكل كبير مرضى الزهايمر على تحسين الذاكرة ولذلك سيباشر الإتحاد الفرعي في قمينس تنظيم بطولة داخل المدينة للأعمار فوق الخمسين بإعتبار هذه الفئة متقدمة في السن وهي الأكثر تعرضا للإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة. (وال _ قمينس) ع م / ه ع

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