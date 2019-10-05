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رئيس مجلس نقابة الإعلاميين الرياضيين يكلف بوزربية نائبا ثانيا لرئيس المجلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال) _ أصدر رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين السيد نصر فوزي المهدوي قرار بتكليف السيد عبدالله بوزربية نائبا ثانيا لرئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للاعلاميين الرياضيين.

وذكر المهدوي إن قرار التكليف جاء نظرا لبعض الظروف والإلتزمات الخاصة في الوقت الحالي، ولضمان تسير العمل بالنقابة بشكل مؤقت برئاسة النقابة العامة للاعلاميين الرياضيين إلى حين الإنتهاء من المهام المكلف بها. (وال _ بنغازي) ر ع /ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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