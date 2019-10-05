إدارة الأهلي تدعو لاجتماع أندية المنطقة الشرقية

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال) _ وجه مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي دعوة للسادة رؤساء الأندية الرياضية التابعين للإتحادات الفرعية في كل من (الجبل الأخضر، البطنان، إجدابيا، وخليج سرت) و أندية بنغازي، لحضور اجتماعا اليوم السبت بقاعة اجتماعات فندق تيبستي بنغازي عند الساعة الخامسة مساء.

هذا ويأتي الاجتماع للتشاور والنظر في سير عمل المكتب التنفيذي للإتحاد الليبي لكرة القدم والتأكيد على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع للجمعية العمومية.

يشار إلى أن رابطة أندية بنغازي الكبرى دعت من جانبها يوم الخميس الماضي إلى اجتماع بشأن إتحاد الكرة حضره 26 ناديا من أندية الدرجتين الثانية والثالثة وأندية الممتاز الهلال والتحدي والنجمة والنصر المستضيف.

وخرج المجتمعون ببيان أكدوا فيه تأييدهم لاستمرار إتحاد الكرة في عمله حتى إنتهاء مدته القانونية. (وال _ بنغازي) ف ح / ه ع

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