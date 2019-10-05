رقم قياسي جديد في “ديربي إيطاليا”

ساعات تفصلنا عن ديربي إيطاليا الكبير بين إنتر ميلانو ويوفنتوس، وجوزيبي مياتزا سيكون مسرحا مشتعلا لهذه الموقعة المنتظرة في قمة الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وستحدد المباراة شكل المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، وستكون الأبرز في الكرة الإيطالية، فبعد عودة إنتر ميلانو منذ انطلاق موسم السيريا آ بشكله الجديد سيجد البيانكونيري منافسا شرسا وهو يستضيفه على ملعبه المياتزا، أما اليوفي فيعرف كيف يتعامل مع الضغط الكبير وخبرته في الكرة الإيطالية خير دليل

ونفدت تذاكر الديربي مع توقعات بحضور أكثر من خمسة وسبعين ألف متفرج سيملؤون مدرجات الملعب الأكبر في إيطاليا ، والوصول لرقم قياسي جديد بالعوائد المالية لم يسبق الوصول له بتاريخ الدوري الإيطالي لمداخيل الحضور يصل إلى أكثر من ستة ملايين ونصف المليون يورو.

ووصلت شعبية ديربي إيطاليا العالمية هذا العام إلى ذروتها، فأكثر من مئة جنسية مختلفة ستحضر المباراة من مدرجات مسرح قمة الأسبوع السابع، وأربعون وسيلة إعلامية وقناة تلفزيونية ستغطي المباراة في أكثر من مئتي دولة حول العالم .

ومن المتوقع أن تضع أرقام مواجهة النيراتزوري والبيانكونيري متابعة كبيرة في قمة الجولة في أهم مباريات الكرة الأوروبية هذا الموسم ، فالتنافس سيكون محتدما حتى اللحظات الأخيرة من ديربي إيطاليا.

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