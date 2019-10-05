أبطال ليبيا يحصدون الذهب ببطولة أفريقيا للقوة البدنية

مجددا نجح أبطال ليبيا في حصد القلائد ببطولة أفريقيا للقوة البدنية المقامة حاليا في جنوب أفريقيا وازدادت الحصيلة أمس بعد التتويج بأربع قلائد جديدة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية واحدة.

الرياضي الليبي سعد الحاسي نجح في تسجيل رقم عالمي في وزن ثلاثة وتسعين كيلوغراما برفع مئتين وواحد وتسعين كيلوغراما.

أما عبدالله بودبوس فقد تمكن من تحطيم الرقم الأفريقي برفع وزن مئتين وواحد وستين كيلوغراما بينما حصد البطل الآخر نورالدين دعبس الميدالية الفضية.

وكان اليوم الليبي الناجح في البطولة الأفريقية بدأ أمس بتتويج البطل محمد الوسيع بذهبية وزن أربعة وسبعين كيلوغراما.

ليواصل أبناء ليبيا تحقيق الميداليات في البطولة الأفريقية التي تستضيفها جنوب أفريقيا ضمن مساعيهم لتحقيق اللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

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