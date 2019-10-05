ميلان يواجه جنوى في صراع الهروب من القاع

صراع الهروب من قاع الترتيب من كان ليتوقع ذكر اسم ميلان ليقترن بهذا التصنيف، لكنه اليوم واقع لا مفر منه فالروسنيري في المرتبة السادسة عشرة برصيد ست نقاط ويحل ضيفا على زميله المتذيل في الترتيب أيضا جنوى بفارق نقطة ومركزين.

ميلان بأدائه الباهت ونتائجه السيئة قد تشكل هذه المباراة الكثير في موسمه فالخسارة قد لا تبقي جيامباولو على رأس الهرم الفني فأيام التوقف الدولي لأسبوعين ستكون فرصة لمالديني وبوبان لإقالته وتعيين البديل أما الفوز فبكل تأكيد سيعيد الثقة للاعبيه والفرحة لقلوب مشجعيه خاصة أنها ستأتي من ملعب اللويجي فيرارس.

فرصة جنوى في كسب النقاط الثلاث أمام هذه النسخة السيئة للميلان تبدو مواتية فالفريق يفتقد خدمات مدافعه موساكيو الذي خرج بالبطاقة الحمراء في مباراة فيورنتينا الكارثية والصحافة أصبحت تتحدث عن مرحلة ما بعد جيامباولو في ميلان ما يعني أن الأمور وصلت لأشد مراحل السوء ومن لم يخرج بنقاط الفوز أمام ميلان هذه الأيام فهو حقا في موقف محرج.

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