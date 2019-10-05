أوساكا تتأهل لنصف نهائي بطولة الصين

بلغت اليابانية نعومي أوساكا نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس بفوزها على بطلة أمريكا المفتوحة الكندية بيانكا أندريسكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وتأخرت اللاعبة اليابانية في المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، لكنها تعافت في المجموعة الثانية لتنهيها بستة أشواط لثلاثة، لتسيطر على المجموعة الثالثة وتنهيها بستة لأربعة.

وأنهت بذلك اللاعبة اليابانية سلسلة من سبعة عشر انتصارا للاعبة الكندية وضمنت مكانها في الدور قبل النهائي من بطولة الصين ولتصبح اللاعبة الخامسة التي تبلغ البطولة الختامية.

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