الشيخي يحطم رقما عالمي في القوة البدنية

الرياضي علاء الشيخي يحطم الرقم العالمي في وزن فوق 120 كغ ويتوج بخمس ميداليات ذهبية في اليوم الختامي من البطولة الأفريقية للقوة البدنية.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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