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الشيخي يحطم رقما عالمي في القوة البدنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرياضي علاء الشيخي يحطم الرقم العالمي في وزن فوق 120 كغ ويتوج بخمس ميداليات ذهبية في اليوم الختامي من البطولة الأفريقية للقوة البدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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