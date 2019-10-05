طقطق وهويدي وجه لوجه في الدوري المصري

يشهد الأسبوع الثالث من الدوري المصري مواجهة ليبية خالصة بين المهاجم الدولي مفتاح طقطق والمدافع الدولي أحمد هويدي.

حيث سيلتقي مساء اليوم على ستاد الجيش بمدينة السويس فريقا المصري البورسعيدي والذي سيمثل طقطق ألوانه والاتحاد السكندري الذي سيدافع عنه هويدي لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لخطف النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من فرق المقدمة إذ إن الاتحاد السكندري يملك في رصيده 3 نقاط من فوز وخسارة بينما يملك المصري أربع نقاط بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع حرس الحدود قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على حساب الإسماعيلي.

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