قرعة البطولة العربية تسفر عن ديربي مغربي

سحبت مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، قرعة الدور الـ16 من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية”.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مغربية خالصة بين الرجاء والوداد، بينما سيلتقي شباب الأردن الذي أطاح بالنجم الساحلي بطل النسخة الماضية نظيره الشباب السعودي، أما الترجي التونسي فسيواجه اولمبيك اسفي المغربي بينما.

كما سيلتقي الجزيرة الإماراتي مع نظيره الاسماعيلي المصري، أما الاتحاد السكندري فسيواجه المحرق البحريني، وسيلتقي القوة الجوية العراقي مع المولودية الجزائري والاتحاد السعودي مع الوصل الإماراتي، كما سيواجه نواذيبو الموريتاني نظيره الشرطة العراقي.

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