تحديد موعد قرعة البطولة العربية لكرة السلة

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة يوم 20 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية والتي ستقام بمدينة سلا بالمغرب بمشاركة فريق الأهلي طرابلس بوصفه بطلاً لآخر نسخة لمسابقة كأس ليبيا.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من الفرق العربية البارزة على غرار الاتحاد السكندري المصري حامل اللقب والاتحاد المنستيري التونسي والريان القطري والرفاع البحريني وجمعية سلا صاحب الضيافة.

يذكر أن الأهلي طرابلس مازال يواصل تدريباته بقاعة طرابلس الكبرى تحت إشراف المدرب الوطني “محمد دورار” وفي حضور أبرز لاعبيه وركائزه الأساسية.

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