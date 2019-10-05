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تحديد موعد قرعة البطولة العربية لكرة السلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حدد الاتحاد العربي لكرة السلة يوم 20 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء قرعة البطولة العربية لكرة السلة للأندية والتي ستقام بمدينة سلا بالمغرب بمشاركة فريق الأهلي طرابلس بوصفه بطلاً لآخر نسخة لمسابقة كأس ليبيا.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من الفرق العربية البارزة على غرار الاتحاد السكندري المصري حامل اللقب والاتحاد المنستيري التونسي والريان القطري والرفاع البحريني وجمعية سلا صاحب الضيافة.

يذكر أن الأهلي طرابلس مازال يواصل تدريباته بقاعة طرابلس الكبرى تحت إشراف المدرب الوطني “محمد دورار” وفي حضور أبرز لاعبيه وركائزه الأساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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