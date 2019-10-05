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منتخب الصالات يفوز على مختلط أندية طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات يوم أمس الجمعة مباراته الودية الثانية بمعسكره المحلي بمدينة طرابلس.

حيث التقى بفريق مختلط أندية طرابلس وتفوق عليه ستة أهداف مقابل ثلاثة، سجلها عبدالحليم شركسية (هدفين) وأدهم التومي (هدفين) وهدف لكلاً من: محمد شحوت ورياض عثمان.

وكان المنتخب قد فاز في لقائه الودي الأول على فريق اتحاد الشرطة بخماسية نظيفة حملت تواقيع لاعبيه، علي الشوشان (هدفين) وحسام الوحيشي وإبراهيم المجبري ومحمد شحوت.

ويندرج هذا المعسكر واللقاءات الودية ضمن الاستعدادات النهائية لأبناء المدرب عبدالباسط النعاس لمواجهة المنتخب الجزائري بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا والمقرر إقامتها بالمغرب في العام القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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