ليبيا تلقى تضامنا بعد رفض مشاركتها بـ”مونديال المصغرة”

لاقى المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة تأييدا وتضامنا من عدة منتخبات مشاركة في كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا.

وجاء التأييد والتضامن من عدة منتخبات وشخصيات حاضرة الحدث بعد أن رفضت السفارة الاسترالية منح أعضاء البعثة الليبية بالكامل تأشيرات دخول إلى أراضيها دون توضيح أسباب الرفض.

وكان أول المتضامنين المنتخب التونسي الذي قام برفع العلم الليبي في مباراته الافتتاحية، ثم المنتخب الروماني فالمنتخب الأسترالي صاحب الأرض.

ولم يقتصر الأمر على المنتخبات فقط بل حتى الاتحاد السويسري بعث بخطاب رسمي يتضامن فيه مع المنتخب الليبي.

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