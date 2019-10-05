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ليبيا تلقى تضامنا بعد رفض مشاركتها بـ”مونديال المصغرة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لاقى المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة تأييدا وتضامنا من عدة منتخبات مشاركة في كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا.

وجاء التأييد والتضامن من عدة منتخبات وشخصيات حاضرة الحدث بعد أن رفضت السفارة الاسترالية منح أعضاء البعثة الليبية بالكامل تأشيرات دخول إلى أراضيها دون توضيح أسباب الرفض.

وكان أول المتضامنين المنتخب التونسي الذي قام برفع العلم الليبي في مباراته الافتتاحية، ثم المنتخب الروماني فالمنتخب الأسترالي صاحب الأرض.

ولم يقتصر الأمر على المنتخبات فقط بل حتى الاتحاد السويسري بعث بخطاب رسمي يتضامن فيه مع المنتخب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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